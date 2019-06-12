Соперниками «Ахмата» на сборе в Австрии станут «Марибор» и «Штурм» - Советский спорт
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12 июня 2019 15:10ФутболСметанникова Дарья

Соперниками «Ахмата» на сборе в Австрии станут «Марибор» и «Штурм»

Стали известны соперники «Ахмата» по сбору в Австрии, который пройдет с 14 июня по 10 июля.

19 июня «Ахмат» сыграет со словенским «Марибором». 22-го – с венгерским «МОЛ Види», 26-го – с «ДАК 1904».

Вторые сборы грозненского клуба состоятся также в Австрии. Запланированы три игры: 2 июля – с австрийским «Штурмом», 9 июля – с «Хольштайн Киль». 6 июля также состоится игра, соперник определится позже.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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На сборах в Австрии, которые состоятся с 14 июня по 10 июля, «Ахмат» проведёт шесть контрольных матчей. Первая игра состоится 19 июня с командой «Марибор» (Словения). 22-го с венгерским клубом «МОЛ Види», а 26-го июня спарринг партнером грозненцев станет «ДАК 1904» (Словакия). На вторых сборах запланированы также три игры. 2 июля с австрийкой командой «Штурм» (Грац) 9 июля - «Хольштайн Киль» (Германия). Между этими датами, 6 июля, также состоится контрольная игра. Соперник станет известен позднее.

Публикация от FC «Akhmat» Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

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