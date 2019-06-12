Соперниками «Ахмата» на сборе в Австрии станут «Марибор» и «Штурм»

19 июня «Ахмат» сыграет со словенским «Марибором». 22-го – с венгерским «МОЛ Види», 26-го – с «ДАК 1904».
Вторые сборы грозненского клуба состоятся также в Австрии. Запланированы три игры: 2 июля – с австрийским «Штурмом», 9 июля – с «Хольштайн Киль». 6 июля также состоится игра, соперник определится позже.
В минувшем сезоне «Ахмат» занял восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
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