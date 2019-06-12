«Краснодар» сделал предложение «Ростову» об аренде Мирзова Предыдущий сезон полузащитник провел в «Арсенале».

Полузащитник Резиуан Мирзов заинтересовал «Краснодар». По информации sport_inside, «быки» уже сделали предложение «Ростову», который владеет правами на игрока.

«Краснодар» намерен арендовать 25-летнего полузащитника с обязательным правом выкупа по окончании сезона-2019/2020.

В августе прошлого года «Ростов» отдал Мирзову в аренду в «Арсенал», в составе которого он провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

В мае Мирзов был впервые вызван в сборную России и попал в заявку на матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

Отметим, что по информации Transfermarkt.com, контракт Мирзова с «Ростовом» действует до 30 июня 2020 года.