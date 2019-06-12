«Ахмат» объявил о подписании голкипера Мелихова (фото)

Голкипер «Томи» Александр Мелихов стал игроком «Ахмата», сообщает официальный сайт клуба из Грозного. После прохождения медосмотра 21-летний вратарь подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
Мелихов дебютировал в «Томи» 3 марта 2017 года в матче премьер-лиги с «Ростовом» (0:6). До конца сезона-2016/2017 он сыграл еще в шести играх и в общей сложности пропустил 24 гола.
За два сезона выступлений в ФНЛ на его счету 39 матчей (из них 16 – «на ноль») и 42 пропущенных гола. В завершившемся сезоне вместе с клубом он стал бронзовым призером лиги.
Добавим, что в прошлом году Мелихов сыграл в двух матчах за молодежную сборную России.
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