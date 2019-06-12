«Ахмат» объявил о подписании голкипера Мелихова (фото) Контракт с 21-летним голкипером рассчитан на пять лет.

Голкипер «Томи» Александр Мелихов стал игроком «Ахмата», сообщает официальный сайт клуба из Грозного. После прохождения медосмотра 21-летний вратарь подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

Вратарь «Томи» Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом. 21-летний голкипер уже прошел медицинское обследование, после которого стороны заключили долгосрочное соглашение.



Отметим, что Мелихов является игроком молодежной сборной России. pic.twitter.com/GymQzmWrFJ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 12, 2019

Мелихов дебютировал в «Томи» 3 марта 2017 года в матче премьер-лиги с «Ростовом» (0:6). До конца сезона-2016/2017 он сыграл еще в шести играх и в общей сложности пропустил 24 гола.

За два сезона выступлений в ФНЛ на его счету 39 матчей (из них 16 – «на ноль») и 42 пропущенных гола. В завершившемся сезоне вместе с клубом он стал бронзовым призером лиги.

Добавим, что в прошлом году Мелихов сыграл в двух матчах за молодежную сборную России.