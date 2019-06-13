Защитник молодежной сборной Эквадора может стать игроком «Спартака»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, защитник «Виллема II» и сборной Эквадора U20 Диего Паласиос может стать игроком московского «Спартака».
По информации источника, скауты «Спартака» специально ездили просматривать футболиста в Польшу, где сборная Эквадора играет на молодежном чемпионате мира.
19-летний защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей за «Виллем II», в которых сделал четыре голевые передачи.
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