Защитник молодежной сборной Эквадора может стать игроком «Спартака» - Советский спорт
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13 июня 2019 15:46ФутболСметанникова Дарья

Защитник молодежной сборной Эквадора может стать игроком «Спартака»

«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику сборной Эквадора Диего Паласиосу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, защитник «Виллема II» и сборной Эквадора U20 Диего Паласиос может стать игроком московского «Спартака».

По информации источника, скауты «Спартака» специально ездили просматривать футболиста в Польшу, где сборная Эквадора играет на молодежном чемпионате мира.

19-летний защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей за «Виллем II», в которых сделал четыре голевые передачи.

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