Мурило прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

По информации издания, защитник «Крузейро» Мурило близок к переходу в московский «Локомотив».
22-летний футболист уже прибыл в Москву для подписания контракта. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за Мурило 2,5 млн евро.
Мурило провел в «Крузейро» три года. За это время он сыграл в 36 матчах. В его активе также три матча и два гола за молодежную сборную Бразилии.
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