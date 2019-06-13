Мурило прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом» - Советский спорт
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13 июня 2019 15:52ФутболСметанникова Дарья

Мурило прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации издания, защитник «Крузейро» Мурило близок к переходу в московский «Локомотив».

22-летний футболист уже прибыл в Москву для подписания контракта. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за Мурило 2,5 млн евро.

Мурило провел в «Крузейро» три года. За это время он сыграл в 36 матчах. В его активе также три матча и два гола за молодежную сборную Бразилии.

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