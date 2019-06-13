Сергей Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ - Советский спорт
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13 июня 2019 16:03ФутболСметанникова Дарья

Сергей Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо» на прошлой неделе.

Игнашевич провел пресс-конференцию, на которой рассказал о целях «Торпедо» на следующий сезон.

«Мы просто хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены закрепиться в ФНЛ. Если думать о задаче-максимум - я намерен переговорить с руководством, чтобы оно подготавливало инфраструктуру на стадионе, которая будет необходима клубу в случае выхода в российскую премьер-лигу», - цитирует Игнашевича ТАСС.

Напомним, что «Торпедо» по итогам минувшего сезона завоевал право участвовать в ФНЛ.

Контракт Игнашевича с клубом подписан по схеме «1+1». На посту главного тренера специалист заменил Игоря Колыванова.

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