Сергей Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ

Игнашевич провел пресс-конференцию, на которой рассказал о целях «Торпедо» на следующий сезон.
«Мы просто хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены закрепиться в ФНЛ. Если думать о задаче-максимум - я намерен переговорить с руководством, чтобы оно подготавливало инфраструктуру на стадионе, которая будет необходима клубу в случае выхода в российскую премьер-лигу», - цитирует Игнашевича ТАСС.
Напомним, что «Торпедо» по итогам минувшего сезона завоевал право участвовать в ФНЛ.
Контракт Игнашевича с клубом подписан по схеме «1+1». На посту главного тренера специалист заменил Игоря Колыванова.
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