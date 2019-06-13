Сергей Игнашевич: О моем назначении в «Торпедо» знал только Черчесов - Советский спорт
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13 июня 2019 18:22ФутболМощенко Захар

Сергей Игнашевич: О моем назначении в «Торпедо» знал только Черчесов

Новый главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о работе со Станиславом Черчесовым.

– В прошлом сезоне вы работали в тренерском штабе молодежного состава ЦСКА, привлекались Станиславом Черчесовым к сотрудничеству с российской сборной. Когда почувствовали, что готовы к самостоятельной работе в качестве главного тренера?
– Прошлым летом, сразу после чемпионата мира я начал готовиться к тренерской работе. Считаю, к зиме я уже получил те методические знания, используя которые вполне могу начать тренерскую карьеру. И уже тогда, зимой я всерьез рассматривал несколько предложений для начала самостоятельной работы.

– Знали ли о вашем назначении в «Торпедо» Станислав Черчесов или тренеры ЦСКА? С кем-то из них вы советовались, прежде чем начать собственную карьеру тренера?
– Со Станиславом Саламовичем я посоветовался, поскольку мне пришлось, приехав на один из сборов, сказать ему, что больше не смогу помогать тренерскому штабу национальной команды. Черчесов пожелал мне успеха и сказал, что я должен понять главное: тренерская работа – это профессия, к которой нужно относиться очень серьезно. И я очень благодарен ему за эти слова. А больше никто не знал о моем назначении – все произошло очень быстро.

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