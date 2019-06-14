Станислав Черчесов: Наш чемпионат мира был лучшим в истории - Советский спорт
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14 июня 2019 07:00Футбол

Станислав Черчесов: Наш чемпионат мира был лучшим в истории

Ровно год назад стартовал ЧМ-2018.

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Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России по футболу, ответил на вопрос «Советского спорта» о том, какие чувства он испытывает спустя ровно год после старта чемпионата мира.

«Ровно год назад мы стартовали на чемпионате мира по футболу, к которому готовились в течение двух лет. Это приятные позитивные воспоминания, хотя я все время повторяю, что нельзя жить исключительно прошлым. Сейчас у нашей команды новые задачи, главная из которых – отобраться на чемпионат Европы 2020 года. Мы уже провели четыре официальных матча, причем, два последних – при переполненных трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Теперь сборная имеет отличную возможность играть в разных городах, ведь чемпионат мира оставил нам прекрасные современные арены.

Мы видим, как болельщики поддерживают сборную, каким вниманием они окружают ее везде, где бы она ни играла. Большое им за это спасибо. Как отмечают гости и участники чемпионата мира, он был лучшим в истории. Более того, уже через год Санкт-Петербург примет чемпионат Европы, так что мы фактически будем принимать два подряд крупных турнира. Это, на мой взгляд, здорово и очень правильно для всех российских любителей футбола», – сказал специалист.

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