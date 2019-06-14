Россия поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА - Советский спорт
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14 июня 2019 13:58ФутболЛипкин Антон

Россия поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

В июне Россия одержала две победы – над Кипром и Сан-Марино.

Сборная России переместила на 43-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

Благодаря двум победам в отборочном турнире Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) российской команде удалось подняться на три места.

Сборная России опередила в том числе и своего соперника по отборочному турниру – сборную Шотландии. В первой десятке добились прогресса сборные Португалии и Испании. Лидером рейтинга остается еще один соперник сборной России – Бельгия.

Рейтинг ФИФА
Положение на 14 июня 2019 года

1. (1) Бельгия – 1746 очков
2. (2) Франция – 1718
3. (3) Бразилия – 1681
4. (4) Англия – 1652
5. (7) Португалия – 1631
6. (5) Хорватия – 1625
7. (9) Испания – 1617
8. (6) Уругвай – 1615
9. (8) Швейцария – 1605
10. (10) Дания – 1589…
24. (27) Украина – 1513…
43. (46) Россия – 1436…
45. (44) Шотландия – 1433

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