Россия поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России переместила на 43-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
Благодаря двум победам в отборочном турнире Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) российской команде удалось подняться на три места.
Сборная России опередила в том числе и своего соперника по отборочному турниру – сборную Шотландии. В первой десятке добились прогресса сборные Португалии и Испании. Лидером рейтинга остается еще один соперник сборной России – Бельгия.
Рейтинг ФИФА
Положение на 14 июня 2019 года
1. (1) Бельгия – 1746 очков
2. (2) Франция – 1718
3. (3) Бразилия – 1681
4. (4) Англия – 1652
5. (7) Португалия – 1631
6. (5) Хорватия – 1625
7. (9) Испания – 1617
8. (6) Уругвай – 1615
9. (8) Швейцария – 1605
10. (10) Дания – 1589…
24. (27) Украина – 1513…
43. (46) Россия – 1436…
45. (44) Шотландия – 1433
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