Президент «Ростова»: Мы заинтересованы в Еременко и продлили контракт на четыре года - Советский спорт
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14 июня 2019 14:21ФутболЛипкин Антон

Президент «Ростова»: Мы заинтересованы в Еременко и продлили контракт на четыре года

32-летний финн остается в «Ростове».

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание четырехлетнего контракта с полузащитником Романом Еременко.

«Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно, – приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба. – Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Рад, что футболист принял такое решение».

Напомним, 32-летний финн выступает за «Ростов» с января. В весенней части сезона он провел за команду 11 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал в России за «Рубин», ЦСКА и «Спартак».

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