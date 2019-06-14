Президент «Ростова»: Мы заинтересованы в Еременко и продлили контракт на четыре года

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание четырехлетнего контракта с полузащитником Романом Еременко.
«Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно, – приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба. – Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Рад, что футболист принял такое решение».
Напомним, 32-летний финн выступает за «Ростов» с января. В весенней части сезона он провел за команду 11 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал в России за «Рубин», ЦСКА и «Спартак».
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