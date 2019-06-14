Гамула – о продлении контракта с Еременко: Рискованно ли? Я что, должен все знать? 32-летний хавбек подписал новый контракт, рассчитанный на 4 года.

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение руководства продлить контракт с финским хавбеком Романом Еременко.

«Рисковано ли заключать контракт на четыре года с 32-летним игроком? Я что, должен все знать? Опасно – не опасно. Не думаю, что кому-то важно мое мнение по этому вопросу.

Еременко – хороший футболист. Если продлили, значит, так надо. Молодцы!», – заявил специалист для Sport24.ru.

Полузащитник перебрался в «Ростов» зимой 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента.

За это время он провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.