Гамула – о продлении контракта с Еременко: Рискованно ли? Я что, должен все знать?

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение руководства продлить контракт с финским хавбеком Романом Еременко.
«Рисковано ли заключать контракт на четыре года с 32-летним игроком? Я что, должен все знать? Опасно – не опасно. Не думаю, что кому-то важно мое мнение по этому вопросу.
Еременко – хороший футболист. Если продлили, значит, так надо. Молодцы!», – заявил специалист для Sport24.ru.
Полузащитник перебрался в «Ростов» зимой 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента.
За это время он провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
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