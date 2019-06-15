Луис Суарес: Поражение от «Ливерпуля» – худшее в жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился эмоциями после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2018/19. Первую встречу каталонцы выиграли – 3:0.
– Последующие дни после «Ливерпуля» были худшими моментами в моей жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть. Я не хотел привозить своих детей в школу, чтобы никто не видел мое состояние. Были дни, когда я не хотел ничего делать. Это были очень трудные моменты, – сказал Суарес в интервью Fox Sports.
На чемпионате мира-2014 сборная Уругвая завершила борьбу в 1/8 финала, а сам Суарес запомнился тем, что укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.
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