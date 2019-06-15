Луис Суарес: Поражение от «Ливерпуля» – худшее в жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июня 2019 00:40ФутболКоноплев Александр

Луис Суарес: Поражение от «Ливерпуля» – худшее в жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть

Суарес сделал серьезное признание.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился эмоциями после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2018/19. Первую встречу каталонцы выиграли – 3:0.

– Последующие дни после «Ливерпуля» были худшими моментами в моей жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть. Я не хотел привозить своих детей в школу, чтобы никто не видел мое состояние. Были дни, когда я не хотел ничего делать. Это были очень трудные моменты, – сказал Суарес в интервью Fox Sports.

На чемпионате мира-2014 сборная Уругвая завершила борьбу в 1/8 финала, а сам Суарес запомнился тем, что укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.

02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/06 07:30Хоккей
Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей!На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
13/06 23:30Футбол
Кубок Америки-2019: новый шанс для Месси выиграть титул со сборнойСегодня в Бразилии стартует Кубок Америки – главный турнир сборных этого лета. Лионелю Месси предоставляется очередной шанс выиграть хоть что-то со своей национальной командой.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
14/06 17:01Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуля  В обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/06 11:35Футбол
Лучшие кадры первого матча ЧМ-2018Вспоминаем, как ровно год назад сборная России открыла чемпионат мира матчем с Саудовской Аравией (5:0).
13/06 21:30Футбол
Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки, но не захотела травмироватьЛучший вратарь в истории женской сборной России рассказала о своей дуэли пенальтистов с Артемом Дзюбой в Новогорске.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/06 19:30Футбол
Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцатьБывший защитник сборной России, ЦСКА и «Локомотива» поделился планами после своего назначения на пост главного тренера «Торпедо».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/06 22:15Футбол
«Ехать в лагеря – для чего? Мы не бандиты». Кокорин и Мамаев отправляются в колониюМосгорсуд отклонил апелляцию на приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
13/06 06:00Хоккей
«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиянВладимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.
Новости
00:40 Футбол Луис Суарес: Поражение от «Ливерпуля» – худшее в жизни, а ведь после ЧМ-2014 хотелось умереть
00:23 Авто/Мото FIA проведет «Автоолимпиаду»
00:09 Футбол Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ
00:01 Футбол Третья жена Георгиева ждет ребенка
23:42 ММА Хабиб Нурмагомедов: Не люблю победы из-за славы, внимания и денег
23:33 Тяжелая атлетика Румынию заподозрили в сокрытии допинг-проб
23:18 Бокс Тайсон обвинил экс-жену в измене с Брэдом Питтом
22:42 Футбол «Спартак», «Динамо» и ЦСКА интересуются молодым сенегальцем
22:34 Футбол В Голландии признан успешным эксперимент с отменой матчей в воскресные вечера
22:22 Футбол «Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца
22:07 Хоккей Вудкрофт вернулся в минское «Динамо»
21:50 Футбол Луис Суарес: Мы с Месси поддержали Неймара. Ему сейчас очень тяжело
21:28 Футбол Хавбек «Брайтона» объяснил, почему отказался от предложения «Спартака»
21:27 Футбол СМИ: Коноплянка перейдет в «Фенербахче»
21:18 Футбол Марко Трабукки: Еременко отказал трем российским клубам
21:14 Футбол «ПСЖ» объявил о возвращении Леонардо
20:58 Шахматы Горячкина сыграет с Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира
20:55 Футбол «ПСЖ» сообщил об уходе Энрике с должности спортивного директора
20:50 Футбол Источник: Гончаренко и Ермакович отказали сборной Белоруссии
20:39 Сноуборд В США убит чемпион России по сноуборду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика