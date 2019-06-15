Дубль Коутиньо помог Бразилии победить Боливию в первом матче Кубка Америки Еще один гол забил Эвертон.

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией (3:0) в первом матче Кубка Америки на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала полузащитник Филиппе Коутиньо сделал дубль за три минуты. А за пять минут до конца матча форвард Эвертон Соарес оформил крупную победу хозяев.

В субботу во втором матче группы A Венесуэла сыграет с Перу в Порту-Алегри.

Во втором туре 18 июня Бразилия проведет матч с Венесуэлой в Сальвадоре, а Боливия – с Перу в Рио-де-Жанейро.

Сан-Паулу (Бразилия)

Кубок Америки

Групповой этап

Группа A

1-й тур

Бразилия – Боливия – 3:0 (0:0)

Голы: Коутиньо, 50, с пенальти, 53. Эвертон, 85.