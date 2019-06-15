Дубль Коутиньо помог Бразилии победить Боливию в первом матче Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией (3:0) в первом матче Кубка Америки на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.
Все голы были забиты во втором тайме. Сначала полузащитник Филиппе Коутиньо сделал дубль за три минуты. А за пять минут до конца матча форвард Эвертон Соарес оформил крупную победу хозяев.
В субботу во втором матче группы A Венесуэла сыграет с Перу в Порту-Алегри.
Во втором туре 18 июня Бразилия проведет матч с Венесуэлой в Сальвадоре, а Боливия – с Перу в Рио-де-Жанейро.
Сан-Паулу (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа A
1-й тур
Бразилия – Боливия – 3:0 (0:0)
Голы: Коутиньо, 50, с пенальти, 53. Эвертон, 85.
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