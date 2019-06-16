Мария Грановская: Сарри хотел быть ближе к семье - Советский спорт
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16 июня 2019 17:01Футбол

Мария Грановская: Сарри хотел быть ближе к семье

Сарри хотелось домой.

Директор «Челси» Марина Грановская объяснила уход тренера Маурицио Сарри в «Ювентус» его желанием вернуться в Италию.

– После финала Лиги Европы Сарри дал понять, что сильно хочет вернуться на родину. Его причины для возвращения в Италию были значительными. Маурицио важно быть ближе к семье, к родителям. Благодарим Маурицио за работу, а также за победу в Лиге Европы и третье место в премьер-лиге. Мы поздравляем его с важным назначением в серии А, желаем ему удачи в будущем, – приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».

Под руководством Сарри лондонцы провели 63 матча, в которых одержали 40 побед.

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