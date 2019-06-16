«ПСЖ» продаст Веа ради де Лигта - Советский спорт
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16 июня 2019 19:08ФутболКоноплев Александр

«ПСЖ» продаст Веа ради де Лигта

В Париже начинается зачистка состава.

«Пари Сен-Жермен» планирует продать ряд игроков, чтобы приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, утверждает AS.

Среди претендентов на выход — форвард Тимоти Веа, сын президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа. Ранее клуб расстался с полузащитником Муссой Диаби. Он был продан в «Байер» за 15 миллионов евро.

На Маттейса де Лигта кроме «ПСЖ» претендуют «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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