«ПСЖ» продаст Веа ради де Лигта

«Пари Сен-Жермен» планирует продать ряд игроков, чтобы приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, утверждает AS.
Среди претендентов на выход — форвард Тимоти Веа, сын президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа. Ранее клуб расстался с полузащитником Муссой Диаби. Он был продан в «Байер» за 15 миллионов евро.
На Маттейса де Лигта кроме «ПСЖ» претендуют «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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