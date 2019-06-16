Лодыгин покидает «Зенит»

Вратарь Юрий Лодыгин покинет «Зенит» 30 июня 2019 года, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
– Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали, – сказал Медведев в беседе с ТАСС.
Футболист выступал за петербургский клуб с 2013 года. На его счету 71 «сухарь» в 164 играх за сине-бело-голубых. Остаток сезона-2018/19 Лодыгин провел в аренде в «Олимпиакосе».
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