Луценко перешел в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о переходе нападающего Евгения Луценко. «Канонирам» футболист достался бесплатно — контракт Луценко с «Динамо» истекал 30 июня 2019 года.
До «Динамо» форвард выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию». На его счету 24 гола в 157 матчах в российской премьер-лиге.
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