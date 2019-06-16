Луценко перешел в тульский «Арсенал» - Советский спорт
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16 июня 2019 20:37ФутболКоноплев Александр

Луценко перешел в тульский «Арсенал»

«Арсенал» – пятый клуб для Луценко в элитном дивизионе.

Тульский «Арсенал» объявил о переходе нападающего Евгения Луценко. «Канонирам» футболист достался бесплатно — контракт Луценко с «Динамо» истекал 30 июня 2019 года.

До «Динамо» форвард выступал за «Торпедо», «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию». На его счету 24 гола в 157 матчах в российской премьер-лиге.

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