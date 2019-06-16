Рахимов поддержал расширение РПЛ - Советский спорт
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16 июня 2019 23:12ФутболКоноплев Александр

Рахимов поддержал расширение РПЛ

Рахимов: Для такой страны 18 команд в премьер-лиге должно быть.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов положительно относится к расширению российской премьер-лиги до 18 команд.

– Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определенного уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация. Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладает инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню премьер-лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в премьер-лиге должно быть, – сказал Рахимов в интервью официальному сайту «Ахмата».

В последний раз в чемпионате России играло 18 команд в 1997 году.

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