Рахимов поддержал расширение РПЛ Рахимов: Для такой страны 18 команд в премьер-лиге должно быть.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов положительно относится к расширению российской премьер-лиги до 18 команд.

– Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определенного уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация. Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладает инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню премьер-лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в премьер-лиге должно быть, – сказал Рахимов в интервью официальному сайту «Ахмата».

В последний раз в чемпионате России играло 18 команд в 1997 году.