«Чайка» объявила имя нового главного тренера

Российский специалист Дмитрий Воецкий стал новым главным тренером «Чайки».
Отмечается, что сегодня, 17 июня, он подписал контракт с клубом. О других деталях сделки не уточняется.
«Новый тренерский тандем «Чайки» в составе Дмитрий Воецкий – Виталий Семакин будет принимать решения коллегиально. При этом Дмитрий Воецкий находится в статусе главного тренера нашего клуба.
«Сорокачетырёхлетний специалист последние восемь сезонов отработал в качестве главного тренера ФК «Сызрань-2003», с которым трижды завоёвывал третье место в первенстве ПФЛ в группе «Урал-Приволжье», – говорится в сообщении пресс-службы.
В минувшем сезоне «Чайка» заняла 18-е место в таблице ФНЛ.
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