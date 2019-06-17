«Чайка» объявила имя нового главного тренера Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский специалист Дмитрий Воецкий стал новым главным тренером «Чайки».

Отмечается, что сегодня, 17 июня, он подписал контракт с клубом. О других деталях сделки не уточняется.

«Новый тренерский тандем «Чайки» в составе Дмитрий Воецкий – Виталий Семакин будет принимать решения коллегиально. При этом Дмитрий Воецкий находится в статусе главного тренера нашего клуба.

«Сорокачетырёхлетний специалист последние восемь сезонов отработал в качестве главного тренера ФК «Сызрань-2003», с которым трижды завоёвывал третье место в первенстве ПФЛ в группе «Урал-Приволжье», – говорится в сообщении пресс-службы.

В минувшем сезоне «Чайка» заняла 18-е место в таблице ФНЛ.