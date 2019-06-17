Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал» Также футболист может сыграть на позиции латераля.

Полузащитник «Хапоэля» из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского «Арсенала», сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в один миллион евро. Контракт Сабо с «Хапоэлем» рассчитан до лета 2021 года.

На счету футболиста 17 матчей за сборную Словакии.