Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал» - Советский спорт
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17 июня 2019 18:50ФутболКоноплев Александр

Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»

Также футболист может сыграть на позиции латераля.

Полузащитник «Хапоэля» из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского «Арсенала», сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в один миллион евро. Контракт Сабо с «Хапоэлем» рассчитан до лета 2021 года.

На счету футболиста 17 матчей за сборную Словакии.

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