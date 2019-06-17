Гацкан остается в «Ростове»

Полузащитник Александр Гацкан подписал контракт с «Ростовом». Как сообщает официальный сайт дончан, соглашение подписано сроком на один год.
Молдавский футболист играет за клуб с 2008 года. На его счету 24 мяча в 314 матчах во всех турнирах. В 2014 году Гацкан выиграл вместе с «Ростовом» Кубок России.
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