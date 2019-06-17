Австрия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы - Советский спорт
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17 июня 2019 22:00ФутболКоноплев Александр

Австрия обыграла Сербию на молодежном чемпионате Европы

Лука Йович не помог.

В матче первого тура группы B молодежного чемпионата Европы Австрия обыграла Сербию – 2:0.

На 37-й минуте отличился полузащитник «Зальцбурга» Ханнес Вольф, а на 78-й забил хавбек дрезденского «Динамо» Саша Хорват.

В составе проигравших 90 минут на поле провел новичок «Реала» Лука Йович.

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