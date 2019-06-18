Платини арестован по подозрению в коррупции из-за ЧМ в Катаре - Советский спорт
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18 июня 2019 11:24ФутболСметанникова Дарья

Платини арестован по подозрению в коррупции из-за ЧМ в Катаре

Об этом сообщает Mediapart.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.

Платини был арестован в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сообщается, что Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

В конце 2015 года бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента ФИФА на восемь лет. Это случилось после того, как руководитель ФИФА Йозеф Блаттер перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

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