Линекер расстроен арестом Платини

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал арест Мишеля Платини, который был арестован в пригороде Парижа в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года.
«Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным. Он был футболистом, одним из нас», - написал Линекер в своем твиттере.
Напомним, что Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В конце 2015 года бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента ФИФА на восемь лет. Это случилось после того, как руководитель ФИФА Йозеф Блаттер перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.
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