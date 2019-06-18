Вячеслав Колосков: ЧМ-2022 в России? Не задавайте глупых вопросов

- Платини был великим футболистов и очень успешным функционером. Он не дал расколоть европейский футбол, при нем появился новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, можно долго перечислять его успехи. Арест, конечно, стал шоком для всех. Хочется, чтобы обвинения не подтвердились. Но если они будут доказаны, под угрозой окажется проведение ЧМ-2022 в Катаре. Стран, желающих получить его много. Только в Европе – Англия, Германия, Испания...
- А Россия?
- Не задавайте глупых вопросов и не провоцируйте тех же англичан. Мы провели прекрасный чемпионат мира. И это все оценили.
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