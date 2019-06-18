БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Астана» узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» в первом раунде сыграет с литовской «Судувой». «Астана» из Казахстана примет румынский «ЧФР Клуж», а БАТЭ – польский «Пяст».
Первые матчи между командами состоится 9 и 10 июля, а ответные 16 и 17 июля.
«Нымме Калью» (Эстония) — «Шкендия» (Македония)
«Арарат» (Армения) — АИК (Швеция)
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан)
«Слован» Братислава (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория)
«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
«Шериф Тирасполь» (Молдова) — «Сабуртало» (Грузия)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Валетта» (Мальта)
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Валюр Рейкьявик» (Исландия) — «Марибор» (Словения)
«Дандолк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия)
ХИК (Финляндия) — «Торсхавн» (Фарерские острова).
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах. Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать. Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда! Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Евроремонт для шестерки. Какое усиление нужно российским клубам-участникам еврокубков11 июня в России открылось трансферное окно, которое захлопнется только 2 сентября. Мы проанализировали, какие позиции в первую очередь нужно укрепить российским участникам еврокубков. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. «Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с намиЧитайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-оффСегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара. Виктория Лопырева: Нашего малыша называют «ФИФА бэйби»Мы продолжаем отмечать годовщину чемпионата мира. Нашей собеседницей стала одна из героинь турнира, официальный посол ФИФА, известная телеведущая, фотомодель и блогер. «Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи. Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ. Чемпионат мира-2022 проведут в России? Почему посадка экс-главы УЕФА Мишеля Платини должна быть горячо нами поддержана? Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.