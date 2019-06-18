БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Астана» узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов

1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победы Обладатель Кубка Стэнли в цифрах.

Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных жен Главный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия Славина В НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».

Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крут Мы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство! Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.