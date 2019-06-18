«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото) Ранее сообщалось, что его трансфер обошелся российскому клубу в 2,5 млн евро.

Защитник «Крузейро» Мурило продолжит карьеру в чемпионате России.

Сегодня, 18 июня, 22-летний бразилец подписал пятилетний контракт с московским «Локомотивом» и будет выступать за новую команду под номером 27.

Добавим, что Мурило является воспитанником «Крузейро» и выступает на позиции центрального защитника. За первую команду он отыграл 36 матчей и получил 6 желтых карточек.