«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото)

Защитник «Крузейро» Мурило продолжит карьеру в чемпионате России.
Сегодня, 18 июня, 22-летний бразилец подписал пятилетний контракт с московским «Локомотивом» и будет выступать за новую команду под номером 27.
Добавим, что Мурило является воспитанником «Крузейро» и выступает на позиции центрального защитника. За первую команду он отыграл 36 матчей и получил 6 желтых карточек.
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