Мурило: Хочу помочь «Локомотиву» вернуть чемпионский титул - Советский спорт
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18 июня 2019 16:25ФутболГичунцев Артур

Мурило: Хочу помочь «Локомотиву» вернуть чемпионский титул

О переходе игрока стало известно сегодня, 18 июня.

Новичок московского «Локомотива» Мурило дал комментарий клубной пресс-службы после подписания пятилетнего контракта.

«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул.

Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что «Локо» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!», – сказал бразилец.

Напомним, 22-летний Мурило перешел в российский клуб из «Крузейро». По информации СМИ, его трансфер обошелся красно-зеленым в 2,5 млн евро.

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