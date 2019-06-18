Мурило: Хочу помочь «Локомотиву» вернуть чемпионский титул О переходе игрока стало известно сегодня, 18 июня.

Новичок московского «Локомотива» Мурило дал комментарий клубной пресс-службы после подписания пятилетнего контракта.

«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул.

Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что «Локо» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!», – сказал бразилец.

Напомним, 22-летний Мурило перешел в российский клуб из «Крузейро». По информации СМИ, его трансфер обошелся красно-зеленым в 2,5 млн евро.