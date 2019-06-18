Семин: Ни разу не видел Мурило в игре, мне сложно комментировать этот трансфер - Советский спорт
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18 июня 2019 16:51ФутболГичунцев Артур

Семин: Ни разу не видел Мурило в игре, мне сложно комментировать этот трансфер

Ранее стало известно, что бразилец подписал пятилетний контракт с клубом.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался после новости о переходе защитника «Крузейро» Мурило.

«Мне сложно что-то комментировать относительно перехода Мурило. Я его плохо знаю.

Его сильные игровые качества? Я ни разу не видел его в игре», – сказал российский специалист для Sport24.ru.

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