Платини может провести в тюрьме свой день рождения  

В пятницу, 21 июня, ему исполнится 64 года.
Напомним, что сегодня всемирно известный француз был задержан по делу о коррупции при определении страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который должен пройти в Катаре.
Расследование в связи с вероятными фактами коррупции инициировала финансовая прокуратура Франции еще в 2016 году. Следователи выяснили, что незадолго до декабрьской сессии 2010 года в Цюрихе Платини встречался с представителями федерации футбола Катара.
Французские информагентства также сообщают, что взятый под стражу Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере.
Добавим, что ФИФА откликнулась на задержание экс-главы европейского футбола и выразила готовность сотрудничать с властями любой страны мира, где проводятся расследования.
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