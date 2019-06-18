Платини может провести в тюрьме свой день рождения Взятый под стражу экс-глава УЕФА Мишель Платини может встретить в тюрьме свой день рождения.

В пятницу, 21 июня, ему исполнится 64 года.

Напомним, что сегодня всемирно известный француз был задержан по делу о коррупции при определении страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который должен пройти в Катаре.

Расследование в связи с вероятными фактами коррупции инициировала финансовая прокуратура Франции еще в 2016 году. Следователи выяснили, что незадолго до декабрьской сессии 2010 года в Цюрихе Платини встречался с представителями федерации футбола Катара.

Французские информагентства также сообщают, что взятый под стражу Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере.

Добавим, что ФИФА откликнулась на задержание экс-главы европейского футбола и выразила готовность сотрудничать с властями любой страны мира, где проводятся расследования.