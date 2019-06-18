Бюттнер ушел из «Витесса» В команде Слуцкого на одного игрока меньше.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и московского «Динамо» Александр Бюттнер покинул «Витесс» в статусе свободного агента. По словам технического директора клуба Мо Валлаха, футболист не согласился с условиями нового контракта. По данным voetbalprimeur.nl, защитнику предлагалось серьезное понижение зарплаты.

30-летний футболист выступал за «Витесс» 2,5 года. Последний сезон он проработал вместе с российским тренером Леонидом Слуцким.

В минувшем сезоне Бюттнер забил два мяча и сделал шесть голевых передач в 38 играх за клуб.