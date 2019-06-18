Руслан Нигматуллин: Вину Платини в коррупции нужно еще доказать Ранее сообщалось, что француз был задержан полицией по делу о коррупции при определении хозяйки ЧМ-2022.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал последние события вокруг бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

«К сожалению, весь спорт сталкивается с коррупцией. Даже бывший президент УЕФА оказался замешан, но, скажем так, есть еще презумпция невиновности. Вину Платини в коррупции нужно еще доказать и выслушать приговор», – цитирует Нигматуллина News.ru.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре. В прошлом году этот турнир состоялся в России, где победителем стала сборная Франции.