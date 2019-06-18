Руслан Нигматуллин: Вину Платини в коррупции нужно еще доказать

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал последние события вокруг бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
«К сожалению, весь спорт сталкивается с коррупцией. Даже бывший президент УЕФА оказался замешан, но, скажем так, есть еще презумпция невиновности. Вину Платини в коррупции нужно еще доказать и выслушать приговор», – цитирует Нигматуллина News.ru.
Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре. В прошлом году этот турнир состоялся в России, где победителем стала сборная Франции.
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