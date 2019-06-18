Рафинья вернулся в общую группу, но его могут продать

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о выздоровлении полузащитника Рафиньи. Футболист получил травму колена в ноябре 2018 года и с тех пор не играл.
При этом каталонцы ищут покупателя на 26-летнего бразильца. Не исключено, что Рафинья уже сыграл свой последний матч за «Барселону», отмечает Goal.
Контракт футболиста истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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