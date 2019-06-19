Бразилия не смогла по правилам забить Венесуэле на Кубке Америки - Советский спорт
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19 июня 2019 07:01ФутболЛипкин Антон

Бразилия не смогла по правилам забить Венесуэле на Кубке Америки

Хозяева турнира не забили ни одного гола.

Сборная Бразилии сыграла вничью (0:0) с командой Венесуэлы в матче второго тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Фонте Нова» в Сальвадоре.

Отметим, что по ходу матча Бразилия трижды открывала счет, но каждый раз гол был отменен.

Таким образом, хозяева турнира не смогли вернуть себе единоличное первое место и теперь делят его с командой Перу. При этом пентакампеоны обеспечили себе как минимум третье место.

Напомним, две из трех команд, занявших в группах третьи места, также выйдут в плей-офф.

В заключительном туре 22 июня Бразилия сыграет с Перу, а Венесуэла – с Боливией.

Сальвадор (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа A
2-й тур

Бразилия – Венесуэла – 0:0

Турнирное положение: 1. Бразилия – 4 очка. 2. Перу – 4. 3. Венесуэла – 2. 4. Боливия – 0.

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