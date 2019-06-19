Семин не берет новичка Мурило на сбор в Австрию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказывается включать защитника Мурило Серкейру в состав команды на сбор в Австрию, сообщает Sport24.ru.
В среду вице-чемпионы вышли из отпуска и прошли медосмотр, а в четверг вылетят в Австрию, где будут готовиться к сезону. Пока в делегации команды нет 22-летнего бразильца.
«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания», – сказал Семин.
Напомним, накануне «Локомотив» объявил о подписании пятилетнего контракта с Мурило. При этом Семин заявил, что не знаком с возможностями игрока и ни разу не видел его в игре.
Добавим, что сборы в Австрии пройдут до 4 июля, а 6 июля команда сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
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