Семин не берет новичка Мурило на сбор в Австрию - Советский спорт
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19 июня 2019 16:57ФутболЛипкин Антон

Семин не берет новичка Мурило на сбор в Австрию

Новичок «Локомотива» не летит с командой на сбор.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказывается включать защитника Мурило Серкейру в состав команды на сбор в Австрию, сообщает Sport24.ru.

В среду вице-чемпионы вышли из отпуска и прошли медосмотр, а в четверг вылетят в Австрию, где будут готовиться к сезону. Пока в делегации команды нет 22-летнего бразильца.

«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания», – сказал Семин.

Напомним, накануне «Локомотив» объявил о подписании пятилетнего контракта с Мурило. При этом Семин заявил, что не знаком с возможностями игрока и ни разу не видел его в игре.

Добавим, что сборы в Австрии пройдут до 4 июля, а 6 июля команда сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

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