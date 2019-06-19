Долги по аренде стадионов ЧМ-2018 составляют около 100 миллионов рублей - Советский спорт
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19 июня 2019 20:33ФутболСпирин Дмитрий

Долги по аренде стадионов ЧМ-2018 составляют около 100 миллионов рублей

Задолженность по аренде стадионов, построенных к ЧМ-2018, составляет около 100 млн рублей.

«Общий долг клубов оператора стадионов составляет около 100 млн рублей. Самый крупный долг — у «Мордовии», он составляет порядка 40 млн рублей. Долг «Балтики» составляет около 25 млн рублей, а у «Ростова» — 13 млн рублей», — рассказал «Рейтингу букмекеров» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Спорт-Инжиниринг» подавал иски к «Мордовии» и «Балтике», сумма исков составляла 6,9 млн и 25 млн рублей соответственно.

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