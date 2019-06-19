Альбиоль продолжит карьеру в «Вильярреале» Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что защитник Рауль Альбиоль покинет команду летом.

33-летний защитник перейдет в испанский «Вильярреал» за 4 миллиона евро.

Рауль Альбиоль играл за «Наполи» с 2013 года, когда перешел из мадридского «Реала», и провел за клуб 218 игр.

В 2007 - 2015 годах Альбиоль сыграл 51 матч за сборную Испании, став чемпион мира в ЮАР.