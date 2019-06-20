Спортивный директор «Тамбова: Понимаю, что для РПЛ наш бюджет очень-очень маленький «Тамбов» дебютирует в премьер-лиге.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что задачей команды на предстоящий сезон станет сохранение места в премьер-лиге.

«У нас в первой лиге был один из самых скромных бюджетов, но мы все равно добились прямой путевки в элиту, – приводит News.ru слова Худякова. – Все будет зависеть от нас самих. Если все мы будем едины, будем следовать одной цели, и в команде сложится отличный микроклимат – у нас есть шансы.

Думаю, что и в РПЛ у нас все будет хорошо, хотя понимаю, что наш бюджет для этого турнира очень-очень маленький».

Напомним, в прошлом сезоне «Тамбов» под руководством Александра Григоряна завершил сезон на первом месте в ФНЛ и впервые в истории пробился в премьер-лигу.

В начале сезона команда будет проводить домашние матчи на «Мордовия Арене» в Саранске из-за неготовности стадиона «Спартак» в Тамбове. В первом туре 14 июля «Тамбов» сыграет в гостях с «Зенитом».