Сергей Кривохарченко: В «Спартаке» могли заниматься планированием сезона уже в мае – разве это плохо

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Криворхарченко высказался об изменениях в составе и руководстве «Спартака».
«Зато все эти перемены, которые должны были произойти, произошли до начала летней паузы, – приводит «Собеседник» слова Кривохарченко. – Новое руководство с президентом и главным тренером могло заниматься планированием сезона уже в мае – разве это плохо? Хочется верить, что так и происходило».
Напомним, в мае «Спартак» назначил на должность вице-президента Сергея Михайлова, а генеральным директором стал Томас Цорн. Накануне стало известно, что команду покидают ее капитан Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров.
Ранее «Спартак» объявил о том, что под руководством главного тренера Олега Кононова будет строиться новая команда.
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