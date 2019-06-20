Сергей Кривохарченко: В «Спартаке» могли заниматься планированием сезона уже в мае – разве это плохо Весной в «Спартаке» произошли изменения в руководстве, летом – в составе команды.

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Криворхарченко высказался об изменениях в составе и руководстве «Спартака».

«Зато все эти перемены, которые должны были произойти, произошли до начала летней паузы, – приводит «Собеседник» слова Кривохарченко. – Новое руководство с президентом и главным тренером могло заниматься планированием сезона уже в мае – разве это плохо? Хочется верить, что так и происходило».

Напомним, в мае «Спартак» назначил на должность вице-президента Сергея Михайлова, а генеральным директором стал Томас Цорн. Накануне стало известно, что команду покидают ее капитан Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров.

Ранее «Спартак» объявил о том, что под руководством главного тренера Олега Кононова будет строиться новая команда.