Соснин перенес операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы - Советский спорт
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20 июня 2019 12:25ФутболЛипкин Антон

Соснин перенес операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы

Срок восстановления составит 10-12 недель.

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин перенес в Финляндии операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы, сообщает официальный сайт бело-голубых.

29-летний игрок получил травму в январе в контрольном матче с «Ягеллонией» и в конце весны был близок к возвращению в общую группу, хотя продолжал испытывать болевые ощущения. В итоге при обследовании в Финляндии Соснину порекомендовали сделать операцию.

«Сейчас в моем расписании значится дата 22 июня – в этот день, когда ребята вернутся с первого сбора в Австрии, мне должны снять швы, – сказал Соснин. – Я уберу, наконец, костыли и буду действовать по рекомендациям нашего медицинского штаба. Через физиотерапию меня будут постепенно подводить к нагрузкам».

Срок полного восстановления игрока составит 10-12 недель.

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