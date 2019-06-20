Соснин перенес операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы Срок восстановления составит 10-12 недель.

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин перенес в Финляндии операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы, сообщает официальный сайт бело-голубых.

29-летний игрок получил травму в январе в контрольном матче с «Ягеллонией» и в конце весны был близок к возвращению в общую группу, хотя продолжал испытывать болевые ощущения. В итоге при обследовании в Финляндии Соснину порекомендовали сделать операцию.

«Сейчас в моем расписании значится дата 22 июня – в этот день, когда ребята вернутся с первого сбора в Австрии, мне должны снять швы, – сказал Соснин. – Я уберу, наконец, костыли и буду действовать по рекомендациям нашего медицинского штаба. Через физиотерапию меня будут постепенно подводить к нагрузкам».

Срок полного восстановления игрока составит 10-12 недель.