«Ювентус» продал Орсолини «Болонье» - Советский спорт
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20 июня 2019 12:59Футбол

«Ювентус» продал Орсолини «Болонье»

«Ювентус» подтвердил продажу полузащитника Риккардо Орсолини в «Болонью».

«Болонья» воспользовалась правом выкупа 22-летнего футболиста, который в прошлом сезоне выступал за красно-синих на правах аренды.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, которые будут выплачены в течение трех лет.

В сезоне-2018/19 Орсолини провел за «Болонью» 37 матчей во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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