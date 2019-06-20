«Ювентус» продал Орсолини «Болонье»

«Болонья» воспользовалась правом выкупа 22-летнего футболиста, который в прошлом сезоне выступал за красно-синих на правах аренды.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, которые будут выплачены в течение трех лет.
В сезоне-2018/19 Орсолини провел за «Болонью» 37 матчей во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
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