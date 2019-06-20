«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольной встрече

Футболисты «Рубина» уступили «Нефтехимику» в товарищеской игре. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей по голу забили Денис Макаров и Павел Шадрин. Единственный гол казанцев на счету Евгения Башкирова.
В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в таблице РПЛ, а также сменил главного тренера.
Что касается «Нефтехимика», то команда стала победителем группы «Урал-Приволжье» в ПФЛ и следующий сезон отыграет в ФНЛ.
«Рубин» – «Нефтехимик» – 1:2 (1:1)
Голы: Башкиров, 21 – Макаров, 40; Шадрин, 7
«Рубин» в 1-м тайме: Дюпин, Степанов, Агапов, Микушин, Данченко, Иг. Коновалов, Башкиров, Подберезкин, Акбашев, Яковлев, Сагитов
«Рубин» во 2-м тайме: Ив. Коновалов, Семенов, Ширяев, Агапов (Микушин, 67), Останин (Абдуллин, 67), Седов, Пантелеев, Закиров, Хубаев, Уридия, Долгов