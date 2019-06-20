«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольной встрече - Советский спорт
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20 июня 2019 21:06ФутболГичунцев Артур

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в контрольной встрече

Матч прошел на клубной базе казанцев в Соцгороде.

Футболисты «Рубина» уступили «Нефтехимику» в товарищеской игре. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей по голу забили Денис Макаров и Павел Шадрин. Единственный гол казанцев на счету Евгения Башкирова.

В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в таблице РПЛ, а также сменил главного тренера.

Что касается «Нефтехимика», то команда стала победителем группы «Урал-Приволжье» в ПФЛ и следующий сезон отыграет в ФНЛ.

«Рубин» – «Нефтехимик» – 1:2 (1:1)

Голы: Башкиров, 21 – Макаров, 40; Шадрин, 7

«Рубин» в 1-м тайме: Дюпин, Степанов, Агапов, Микушин, Данченко, Иг. Коновалов, Башкиров, Подберезкин, Акбашев, Яковлев, Сагитов

«Рубин» во 2-м тайме: Ив. Коновалов, Семенов, Ширяев, Агапов (Микушин, 67), Останин (Абдуллин, 67), Седов, Пантелеев, Закиров, Хубаев, Уридия, Долгов

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