«Челси» объявил о возвращении Чеха - Советский спорт
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21 июня 2019 14:53ФутболЛипкин Антон

«Челси» объявил о возвращении Чеха

Чех занял пост технического и футбольного консультанта.

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех вернулся в клуб на должность технического и футбольного консультанта, сообщает официальный сайт «синих».

В функционал 37-летнего чеха войдет предоставление консультаций по всем вопросам, касающимся футбола и выступления клуба, а также в выстраивании прочных отношений и укреплении взаимодействий между основной командой и командами академии.

Чех будет работать в Кобхэме и тесно сотрудничать с директором «Челси» Мариной Грановской. Также ему предстоит следить за тренировочным процессом и посещать домашние и гостевые матчи команды, обращая внимание на стратегию и эффективность.

«Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к «Челси» и помочь создать оптимальную атмосферу высокого уровня для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет», – говорится в заявлении Чеха.

Напомним, весной Чех объявил о завершении карьеры после четырех лет, проведенных в «Арсенале». До этого он на протяжении 11 сезонов выступал в «Челси», с которым побеждал во всех турнирах: премьер-лиге (четыре раза), Кубке Англии (четыре раза), Кубке лиги (три раза), Суперкубке Англии (два раза), Лиге чемпионов и Лиге Европы (по одному разу).

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