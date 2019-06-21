Дмитрий Торбинский: Нет у меня вариантов, только если во дворе играть

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский высказался о продолжении игровой карьеры.
«Нет у меня вариантов, только если во дворе играть», – приводит Sport24.ru слова 35-летнего игрока.
Минувший сезон Торбинский провел в премьер-лиге в составе «Енисея», который не смог сохранить место в сильнейшем дивизионе. В 14 матчах на счету игрока один гол.
Ранее воспитанник «Спартака» выступал за родной клуб, «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Пафос» (Кипр) и «Балтику».
В составе сборной России Торбинский сыграл в 30 матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
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