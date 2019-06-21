Лодыгин не рассматривает предложения из России - Советский спорт
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21 июня 2019 20:48ФутболКоноплев Александр

Лодыгин не рассматривает предложения из России

Голкипер остался верен Петербургу.

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин находится в поисках нового клуба. Футболист решил, что не будет играть за другую российскую команду.

– Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть, – передает слова Лодыгина ТАСС.

Уроженец Владимира выступал за «Зенит» с 2013 года. В его составе он выиграл пять трофеев.

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