Зе Луиш забил пятый гол «Спартака» в ворота «Сочи» - Советский спорт
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22 июня 2019 12:24ФутболЛипкин Антон

Зе Луиш забил пятый гол «Спартака» в ворота «Сочи»

«Спартак» громит дебютанта премьер-лиги.

Форвард «Спартака» Зе Луиш забил пятый гол в ворота «Сочи» в контрольном матче, который проходит в Москве.

На 60-й минуте форвард сборной Кабо-Верде реализовал пенальти. Через некоторое время Зе Луиш заработал еще один пенальти, однако голкипер «Сочи» Николай Заболотный отразил удар полузащитника Аяза Гулиева.

Напомним, в первом тайме дубль оформил Луис Адриано, по голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий.

Во втором тайме «Спартак» играет в следующем составе: Ребров, Ташаев, Гапонов, Петрунин, Маслов, Гулиев, Умяров, Глушенков, Мелкадзе, Игнатов, Зе Луиш.

Игра проходит в закрытом режиме.

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