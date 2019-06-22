Зе Луиш забил пятый гол «Спартака» в ворота «Сочи»

Форвард «Спартака» Зе Луиш забил пятый гол в ворота «Сочи» в контрольном матче, который проходит в Москве.
На 60-й минуте форвард сборной Кабо-Верде реализовал пенальти. Через некоторое время Зе Луиш заработал еще один пенальти, однако голкипер «Сочи» Николай Заболотный отразил удар полузащитника Аяза Гулиева.
Напомним, в первом тайме дубль оформил Луис Адриано, по голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий.
Во втором тайме «Спартак» играет в следующем составе: Ребров, Ташаев, Гапонов, Петрунин, Маслов, Гулиев, Умяров, Глушенков, Мелкадзе, Игнатов, Зе Луиш.
Игра проходит в закрытом режиме.
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