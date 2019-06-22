«Спартак» разгромил Сочи» в контрольном матче

«Спартак» нанес поражение «Сочи» (7:1) в контрольном матче на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве.
Дубль сделал форвард Луис Адриано, по голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, форвард Зе Луиш, а также полузащитники Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Единственный гол гостей на счету полузащитника Анатолия Катрича, реализовавшего пенальти.
Москва
Контрольный матч
«Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи) – 7:1 (4:0)
Голы: Луис Адриано, 23, 40. С. Бакаев, 32. Ломовицкий, 37. Зе Луиш, 60, с пенальти. Глушенков, 71. Мелкадзе, 90 – Катрич, 76, с пенальти.
Нереализованный пенальти: Гулиев, 63.
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Ташаев, 46), Кутепов (Петрунин, 46), Гапонов (Мельгарехо, 65), Айртон (Маслов, 46), Фернандо (Гулиев, 46), Джано (Умяров, 46), Ломовицкий (Глушенков, 46), С. Бакаев (Мелкадзе, 46), Ханни (Игнатов, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 46).