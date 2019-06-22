«Спартак» разгромил Сочи» в контрольном матче - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июня 2019 12:54ФутболЛипкин Антон

«Спартак» разгромил Сочи» в контрольном матче

Красно-белые забили семь голов.

«Спартак» нанес поражение «Сочи» (7:1) в контрольном матче на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве.

Дубль сделал форвард Луис Адриано, по голу забили полузащитники Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, форвард Зе Луиш, а также полузащитники Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе. Единственный гол гостей на счету полузащитника Анатолия Катрича, реализовавшего пенальти.

Москва
Контрольный матч
«Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи) – 7:1 (4:0)
Голы: Луис Адриано, 23, 40. С. Бакаев, 32. Ломовицкий, 37. Зе Луиш, 60, с пенальти. Глушенков, 71. Мелкадзе, 90 – Катрич, 76, с пенальти.

Нереализованный пенальти: Гулиев, 63.

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Ташаев, 46), Кутепов (Петрунин, 46), Гапонов (Мельгарехо, 65), Айртон (Маслов, 46), Фернандо (Гулиев, 46), Джано (Умяров, 46), Ломовицкий (Глушенков, 46), С. Бакаев (Мелкадзе, 46), Ханни (Игнатов, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/06 20:00Футбол
Роман Березовский: Запишу видеообращение МхитарянуБывший вратарь и тренер «Динамо» сменил клубную прописку и теперь помогает Александру Точилину в команде-новичке премьер-лиги «Сочи». 44-летний специалист рассказал о своем неожиданном переезде на юг.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
21/06 18:15Футбол
Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужнымНаконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле?
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
20/06 13:00Футбол
Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке АмерикиСборная Аргентины оказалась на грани провала на проходящем в Бразилии континентальном первенстве.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
20/06 19:30Футбол
Алекс, Элин, Джулия: красотки женского футбольного чемпионата мираПредставляем самых красивых футболисток – участниц чемпионата мира, который сейчас проходит во Франции.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
Новости
13:20 Футбол Калу потерял сознание на тренировке сборной Нигерии
13:14 Стрельба Бацарашкина и Черноусов выиграли первое золото Европейских игр в Минске
13:08 Футбол Георгий Мелкадзе: Сколько сборов я прошел, сложнее всего – сейчас
13:00 Футбол Георгий Мелкадзе: 7:1 с «Сочи»? Это контрольный матч, не стоит придавать ему большое значение
12:54 Футбол «Спартак» разгромил Сочи» в контрольном матче
12:35 Футбол Глушенков забил шестой гол «Спартака» в ворота «Сочи»
12:32 Хоккей Каапо Какко: Моя цель - играть в НХЛ уже в следующем сезоне
12:24 Футбол Зе Луиш забил пятый гол «Спартака» в ворота «Сочи»
12:16 Олимпиада III Европейские игры пройдут в Кракове
12:15 Футбол «Наполи» интересуется Бекао
11:58 Баскетбол Базаревич назвал расширенный состав сборной России перед чемпионатом мира
11:49 Футбол «Спартак» громит «Сочи» после первого тайма
11:17 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Мягкие шины непросто заставить заработать
11:09 Футбол Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»
11:00 Футбол Де Лигт готов перейти в «Ювентус»
10:32 Футбол Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
10:25 Хоккей Василий Подколзин: Через два года я приеду в «Ванкувер»
10:13 Футбол «Спартак-2» победил «Арарат» в контрольном матче
10:03 Формула-1 Даниил Квят: «Поль Рикар» – настоящий эталон современных трасс
08:58 Хоккей Подколзин пойдет по стопам Буре и Могильного. На драфте в топ-10 его выбрал «Ванкувер»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика