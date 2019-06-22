Лишенный водительских прав Аяз Гулиев был оштрафован за нарушение ПДД

Инцидент произошел на Волоколамском шоссе, рядом со стадионом «Спартак».
«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено. Это произошло 24 мая 2019 года. Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Напомним, что 19 апреля у полузащитника отняли права на четыре месяца за езду на красный свет. Тогда Гулиев не стал тормозить перед пешеходным переходом. Затем 22-летний спортсмен вступил в драку с пешеходом и сломал ему нос. Позже футболист подписал с потерпевшим мировое соглашение.
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