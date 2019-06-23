Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

В группе А молодежного чемпионата Европы завершились матчи третьего тура.
Испания обыграла Польшу – 5:0, и заняла первое место в группе.
Италия расправилась с Бельгией – 3:1.
Сборная Испании заняла первое место, опередив Италию и Польшу по дополнительным показателям. Испания сыграет в полуфинале турнира, а сборная Италии может рассчитывать на попадание в плей-офф лишь после матчей в других группах.
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