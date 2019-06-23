«Краснодар» интересуется вингером АЗ и сборной Марокко - Советский спорт
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23 июня 2019 11:06ФутболСпирин Дмитрий

«Краснодар» интересуется вингером АЗ и сборной Марокко

Левый вингер голландского клуба АЗ (Алкмар) Уссама Идрисси может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации AD, переговоры по трансферу игрока близки к завершению.

В прошедшем сезоне 23-летний Идрисси сыграл 32 матча чемпионата Голландии. Он забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Еще 6 голов марокканский футболист забил в Кубке страны.

Напомним, ранее «Краснодар» уже подписал двух игроков из голландского первенства – Юнеса Намли («Зволле») и Тонни де Вильену («Фейеноорд»).

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