«Краснодар» интересуется вингером АЗ и сборной Марокко

По информации AD, переговоры по трансферу игрока близки к завершению.
В прошедшем сезоне 23-летний Идрисси сыграл 32 матча чемпионата Голландии. Он забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Еще 6 голов марокканский футболист забил в Кубке страны.
Напомним, ранее «Краснодар» уже подписал двух игроков из голландского первенства – Юнеса Намли («Зволле») и Тонни де Вильену («Фейеноорд»).
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